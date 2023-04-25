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Состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Бессмертный полк» в 2023 году и другим мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. 
Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к самой масштабной народной акции «Бессмертный полк» может каждый, выбрав свой формат участия
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Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к самой масштабной народной акции «Бессмертный полк» может каждый, выбрав свой формат участия

25 апреля 2023 18:53
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Состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Бессмертный полк» в 2023 году и другим мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. 

Сегодня, 25 апреля, состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Бессмертный полк» в 2023 году и другим мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы. Почтить память героев Великой Отечественной войны, почувствовать единение великого народа-победителя, а также выказать уважение героям, защищающим мир сегодня в зоне проведения специальной военной операции – главные акценты народной акции «Бессмертный полк» в 2023 году.

О форматах проведения рассказали участники пресс-конференции: Светлана Прилепская, руководитель штаба реготделения Движения «Бессмертный полк России» в Самарской области, Анастасия Софьина, председатель Самарского Союза Молодежи, руководитель исполкома реготделения Движения «Бессмертный полк России» в Самарской области и Анастасия Ходорева, главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Внимание к ветеранам ВОВ, сохранение истории народа-победителя, а также уважение и поддержка героев наших дней, защищающих наше общее право на мирное небо в зоне проведения СВО, стали центральными темами расширенного заседания областного оргкомитета «Победа». «Сохранение и защита исторической памяти для нас – общая задача. Это наш святой долг перед героическим поколением победителей, перед будущими поколениями россиян. Мы просто обязаны донести до детей, внуков живую память, передать им это чувство Родины. В эти тревожные для нашей страны дни мы все гордимся нынешними защитниками Отечества, нашими вооруженными силами, которые сегодня борются с неонацизмом, который, к сожалению, у самых границ нашей страны. Они сражаются, чтобы наша страна жила в мире, они вновь противостоят фашизму», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Народная акция шествие «Бессмертного полка» – традиционно самое масштабное патриотическое мероприятие, символизирующее связь поколений и гордость за подвиги наших героев. В этом году из соображений безопасности принято централизованное решение об отмене шествия в традиционном формате. «Тем не менее, это очная история.  Шествие не уходит только в онлайн. Разработано и предложено много интересных форматов, среди которых, я уверена, каждый сможет найти свой»,­ – отметила Светлана Прилепская.

Так в 2023 году организаторы предлагают формат «Бессмертный полк на автомобилях». Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий своих ветеранов. Для легковых автомобилей предлагается использовать формат не менее А4, для грузового, пассажирского и др. транспорта – формат А3.Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автомобилей фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения «Бессмертного полка» в течение всего дня.  Для изготовления фото предлагается воспользоваться конструктором оформления фото на сайте «Бессмертного полка России».  «Рекомендовано размещать фото ветеранов  только на чисто вымытых автомашинах и сохранить в достойном виде при эксплуатации автомобиля, – все-таки это акция уважения, – обратила внимание руководитель штаба реготделения Движения «Бессмертный полк России» в Самарской области. – Фотографии героев Великой Отечественной войны в Самаре можно заказать до 2 мая в пунктах приема фотографий на базе администраций внутригородских районов – фотографию оцифруют, подредактируют и распечатают. На территории муниципальных образований необходимо обращаться в местные администрации. Также второй год в приеме фотографий помощь оказывают МФЦ в г.Самаре и Тольятти».

Анастасия Софьина рассказала об акции «Бессмертный полк: фото героя на одежде»: «9 Мая предлагается портреты и имена героев семей размером не меньше, чем А4, прикрепить или нанести на одежду – футболки, майки, куртки – и, таким образом, в течение всего Дня Победы не расставаться со своим ветераном. Сделав фото в оформленной таким образом одежде и выложив ее на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами, вы попадете в видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах «Бессмертного полка России». Также в этом году участником народной акции действительно может стать каждый. Традиционно в праздничный день есть люди, которые в силу своей трудовой деятельности и в силу профессионального долга не могут принять участие в шествие. В этом году для них разработан формат, который назвали  «Бессмертный полк: портрет героя на сердце». Он предполагает изготовление бейджа с информацией о ветеране, который можно носить в течение всего праздничного дня».

Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» также состоится и в этом году. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на главной странице сайта «Бессмертного полка России».

Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. Если вы не планируете вносить какие-либо правки для того, чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете.

Также организаторы отметили, что в Самарской области будут организованы трансляции видеоряда с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона и на телеканалах региона. «Дополнительно в Самаре наши партнеры, компания «Дизайнмастер», в День Победы все свои цифровые экраны освобождает от коммерческой нагрузки и начиная с 00:00 9 мая будет транслировать на них только портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Чтобы присоединиться к акции «Бессмертный полк без границ» от наших партнеров, необходимо до 29 апреля отправить фотографию своего героя на сайт героипобеды.рф», – рассказала Светлана Прилепская.

Анастасия Ходорева начала свое выступление с анонсирования акции «Георгиевская ленточка»: «Именно сегодня, 25 апреля, стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы до 9 Мая будут раздавать ленточки жителям Самарской области. Сегодня «Георгиевская ленточка» обрела новые значение и смысл: теперь это не только дань памяти тех, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны, но и уважение в адрес тех, кто сегодня стоит на страже будущего». Пункты раздачи Георгиевских ленточек можно посмотреть на интерактивной карте на сайте «Волонтеры Победы».

Также всем неравнодушным жителям Самарской области предлагается принять участие в традиционных ко Дню Победы мероприятиях: «Окна Победы», «Флаги Победы», написать письмо военнослужащему в рамках акции «Письмо Победы», в общеобразовательных учреждениях пройдут Уроки мужества, под окнами ветеранов силами юнармейцев проведут концерты, на площади Славы будет организована выставка поисковых отрядов России по Самарской области, на которой будут представлены исторические артефакты и, фотографии.

«Написать письмо солдату в преддверии праздника может любой желающий. Отправить его «за ленточку» можно через фонд «Звезда и Лира» или через администрацию общеобразовательного учреждения. Бланк письма можно найти на сайте «Волонтеры Победы», – рассказала главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

2023 год – непростой, безопасность граждан вновь стоит в приоритете. Однако, память – это то, что служит гарантом уверенности в Победе. Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к самой масштабной народной акции «Бессмертный полк»  может каждый,  выбрав свой формат участия.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

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