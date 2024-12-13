Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!

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17 декабря в 15:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города Самара.

В этот день на церемонии соберутся те, кто на протяжении всего года безвозмездно помогал в организации мероприятий, оказывал помощь приютам, участвовал в донорских акциях и других патриотических акциях.

По итогам года из более 3800 добровольцев городского волонтёрского центра г.о. Самара, который действует на базе Самарского Дома молодёжи будут выбраны и награждены 50 самых активных волонтёров. Также будет отмечен вклад в развитие добровольческого движения 10 образовательных организаций и партнёров. Каждый волонтёр, работает безвозмездно и отдает большую часть своего времени на помощь окружающим, а потому заслуживает награждения за ответственную и добросовестную работу.

Среди почётных гостей мероприятия – председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодёжной политике, туризму, физической культуре и спорту Звягинцев Вячеслав, а также представители от Министерства молодежной политики Самарской области.

В качестве подарка лучшие волонтёры получат благодарственные письма, брендированные блокноты, браслеты, брелки, футболки и шопперы. Добровольцы, занявшие призовые I-III места по итогу рейтинга, получат колонку, повербанк и термос.

Приглашаем журналистов вашего СМИ принять участие в мероприятии и оказать содействие в его информационном освещении.