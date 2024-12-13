Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления.
Семьи-финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области побывали в семейных путешествиях
В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут рейдовые мероприятия областной Госавтоинспекции.
С 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ СО перейдут на усиленный режим несения службы
Все о поддержке технологического бизнеса.
В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!

13 декабря 2024 14:00
146
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!

17 декабря в 15:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95)   пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города Самара. 

В этот день на церемонии соберутся те, кто на протяжении всего года безвозмездно помогал в организации мероприятий, оказывал помощь приютам, участвовал в донорских акциях и других патриотических акциях.

По итогам года из более 3800 добровольцев городского волонтёрского центра г.о. Самара, который действует на базе Самарского Дома молодёжи будут выбраны и награждены 50 самых активных волонтёров. Также будет отмечен вклад в развитие добровольческого движения 10 образовательных организаций и партнёров. Каждый волонтёр, работает безвозмездно и отдает большую часть своего времени на помощь окружающим, а потому заслуживает награждения за ответственную и добросовестную работу.

Среди почётных гостей мероприятия – председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодёжной политике, туризму, физической культуре и спорту Звягинцев Вячеслав, а также представители от Министерства молодежной политики Самарской области.

В качестве подарка лучшие волонтёры получат благодарственные письма, брендированные блокноты, браслеты, брелки, футболки и шопперы. Добровольцы, занявшие призовые I-III места по итогу рейтинга, получат колонку, повербанк и термос.

Приглашаем журналистов вашего СМИ принять участие в мероприятии и оказать содействие в его информационном освещении.

Дополнительная информация для СМИ: Диана Вагазова, ведущий менеджер информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8(846) 341-45-17, 8 (917) 976-93-92, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте http://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/sdmsamara

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
115
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
110
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
129
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
156
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
170
Весь список