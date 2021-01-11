При губернаторе Самарской области создали Совет по территориальному общественному самоуправлению

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Согласно положению, опубликованному на сайте регионального правительства, Совет является постоянно действующим совещательным органом. Его основная цель — повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного и территориального общественного самоуправления.

Совет займется разработкой предложений по развитию территориального общественного самоуправления, совершенствованию законодательства в этой сфере и формированию госпрограммы поддержки самоуправления в регионе. К функциям совещательного органа относятся изучение, обобщение и распространение лучших практик ТОС.

Кроме председателя Совета (губернатора), в состав Совета в качестве двух заместителей входят руководитель департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин и председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер. В роли секретаря выступает руководитель управления по связи с депутатским корпусом и общественными объединениями Ирина Кочуева. В числе еще 24 членов Совета — главы городских округов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и председатели ряда ТОСов, сообщает Другой Город.