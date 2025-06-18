Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на новый грантовый конкурс

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Продолжается заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются с 21 мая по 10 июля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это первый грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2026 года. Принять в нем участие могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. 0+

В новом конкурсе заявки могут быть поданы в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». В форме заявки ПФКИ сохранится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей, прописанных в Указе Президента Российской Федерации №809, соответствует заявка.

«Новая заявочная кампания продлится полтора месяца, это значит, что можно очень ответственно отнестись к ее подготовке, получению партнерской поддержки, проработке бюджета», – комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Авторы творческих проектов при заполнении заявки могут воспользоваться возможностью подписать ее электронной подписью.

Фонд рекомендует ознакомиться с Положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки.

Для помощи участникам конкурса работает чат-бот, где каждый участник может получить актуальные ответы на интересующие вопросы, в том числе по заполнению заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.

Напомним, в предыдущей 14 «волне» конкурса из Самарской области было подано 202 заявки, победителями стали 15 проектов, общая сумма грантов – более 40 миллионов рублей. Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти». В рамках проекта профессиональные художники Союза художников России создадут портретов погибших участников СВО. Также среди поддержанных инициатив – кинопроект «Девочка Таня, живи!». Создание короткометражного фильма с участием детей и подростков из 6 муниципальных районов. Фильм обращается к истории блокадного Ленинграда и героическим подвигам советских солдат. В основе реальные истории блокадницы Татьяны Павловны Маляевой и биография Героя Советского Союза Николая Архиповича Сазонова, который жил в г. Чапаевске. Городской дом культуры Кинеля получит поддержку на организацию театрального фестиваля "Волшебный занавес". Проект направлен на создание среды для творческого общения детей, подростков, молодежи и взрослых, он позволит объединить разные поколения. Результатом проекта станет проведение межмуниципального фестиваля любительских театральных коллективов.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за время работы проведено 14 конкурсов, на которые подано 96 838 заявок, поддержку получили 10217 проектов на общую сумму свыше 40,6 млрд рублей.

Фото: департамент информационной политики Самарской области