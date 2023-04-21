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Президент призвал усилить диалог с гражданами на муниципальном уровне

21 апреля 2023 12:47
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Президент призвал усилить диалог с гражданами на муниципальном уровне

На заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил значимость прямого диалога между государством и гражданами. По словам главы государства, сотрудники местных администраций находятся ближе всего к людям и являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. Чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие Центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — отметил Владимир Путин.

Центры управления регионами работают в 83 субъектах России. ЦУР были созданы по поручению Президента в 2020 году, их деятельность курирует головная организация АНО «Диалог Регионы». В основные задачи Центров входит работа с обратной связью от жителей в интернете, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях. Также «Диалог» является координатором проекта по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений. Центры управления регионами регулярно обучают представителей власти технологиям коммуникации с гражданами в интернете с помощью госпабликов, основной площадкой которых является социальная сеть «ВКонтакте».

С момента открытия ЦУР, декабря 2020 года, было обработано более 13,7 млн предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» стали оператором интернет-коммуникации между гражданами и местной властью.

«ЦУР Самарской области начал свою работу в ноябре 2020 года. За это время сотрудники Центра обработали более 630 тысяч сообщений в социальных сетях и на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Центр управления регионом стал важным элементом мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать сообщения жителей, оценить качество и своевременность ответов. Региональные и муниципальные власти слышат и оперативно реагируют на сигналы из ЦУР. Важно подчеркнуть, что Центр управления регионом стал востребованной коммуникационной площадкой. Только с начала 2023 года мы провели в соцсетях 30 прямых эфиров. Министры, руководители региональных и федеральных ведомств, главы городов и районов отвечали на актуальные вопросы граждан из социальных сетей. Таким образом, дистанция между жителями и органами власти сокращается», — рассказал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

 Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим инициативам и просьбам. Для обеспечения такого диалога по методологии ЦУР в России создано 530 Муниципальных центров управления.  Они также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникаций между органами власти и населением. 

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