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"Я обращаюсь к спортсменам губернии: сделайте прививку, которая не только защитит вас, но и внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета."
Президент баскетбольного клуба «Самара» привился от коронавируса
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Президент баскетбольного клуба «Самара» привился от коронавируса

26 июня 2021 14:16
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"Я обращаюсь к спортсменам губернии: сделайте прививку, которая не только защитит вас, но и внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета."

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошел Президент баскетбольного клуба «Самара», вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

«Я уверен, что профилактическая прививка нужна не только каждому из нас, - подчеркнул Камо Сергеевич, - она вносит свой вклад в защиту всего общества от опасной инфекции. Поэтому считаю своим долгом пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье родных, чтобы не стать источником или переносчиком заболевания. Я обращаюсь к спортсменам губернии: сделайте прививку, которая не только защитит вас, но и внесет свой вклад в формирование коллективного иммунитета. Только так мы поможем себе, своим близким, всему обществу избежать серьезных последствий новой коронавирусной инфекции».

Теги: Камо Погосян прививка от ковида

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