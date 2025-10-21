Презентация книги «Победа Навсегда» пройдет в Самаре

148

23 октября в 15:00 в Музее профтехобразования, г. Самара, ул. Молодогвардейская 60.

Общественная палата Самарской области подготовила и выпустила уникальное издание, посвященное юбилею системы специального профессионального образования в нашем регионе. Автор проекта - член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Серьезную роль в обеспечении бесперебойного снабжения войск Красной Армии в годы войны сыграли школы ФЗО и ремесленные училища. Труд детей и подростков смог закрыть дефицит трудовых кадров. Книга посвящена вкладу молодого поколения, условиям труда и жизни в годы лихолетья. Основа книги – воспоминания и уникальные фотографии, рассказывающие о формировании системы специального профессионального образования в СССР. Акцентом стали образовательные учреждения Куйбышевской, Московской и Воронежской.