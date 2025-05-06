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Преступники начали приобретать или арендовать аккаунты в мессенджерах

6 мая 2025 16:41
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В большинстве случаев владельцы счетов, использованных в мошеннической схеме, отрицают причастность к совершению преступления и сообщают об утрате банковских карт либо об их передаче за денежное вознаграждение третьим лицам.

Ирина Волк: «Преступники начали приобретать или арендовать аккаунты в мессенджерах. Их целевой аудиторией становятся дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение порой кажется значительным. Иллюзия легкого заработка может привести к серьезным последствиям.

 Злоумышленники находят таких молодых людей в тематических каналах, чатах онлайн-игр, сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях. При этом они уверяют, что аренда аккаунта – это легальный способ заработка. Однако затем с использованием арендованного аккаунта мошенники обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность.

 В случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придёт к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы.

 Аналогичным образом организаторы хищений денежных средств привлекают граждан предложениями быстрого и безопасного заработка и выкупают у них сведения об оформленных банковских счетах для дальнейшего использования в противоправных целях.

В большинстве случаев владельцы счетов, использованных в мошеннической схеме, отрицают причастность к совершению преступления и сообщают об утрате банковских карт либо об их передаче за денежное вознаграждение третьим лицам.

 В настоящее время сформировалась судебная практика по взысканию на основании исков потерпевших неосновательного обогащения с непосредственных владельцев счетов, на которые были перечислены денежные средства.

 Благодаря системной работе по блокировке денежных средств на счетах дропов число фактов использования преступниками банковских карт значительно снизилось.

 Так, сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в том, что организовали в мессенджере Телеграм инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности кол-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении граждан России.

 По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из телеграм-каналов осуществлена передача более 11 тысяч аккаунтов. Участники группы могут быть причастны к совершению на территории Российской Федерации порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала «Госуслуги». Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей.

 Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях. Ведется расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

 

Фото:   ГУ МВД России

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