Представительница Управления Росгвардии СО стала призером окружных соревнований по лыжным гонкам

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В Ижевске на спортивно-оздоровительном лыжном комплексе им. Г.А. Кулаковой прошел ежегодный чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам.



Состязания проходили в течение трех дней. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 15 команд, представляющих территориальные органы и воинские части Приволжского округа Росгвардии.



Среди женщин на дистанции 5 километров золотую медаль завоевала спортсменка из Оренбурга, серебро у спортсменки из Саратовской области, а замкнула медальный зачет как раз представительница Самарского региона – сержант полиции Екатерина Г. проявила свои лучшие качества и завоевала бронзовую награду чемпионата.



Подводя итоги соревнований, Сергей Аристов отметил отличную подготовку спортсменов к чемпионату, а также выразил благодарность руководству спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой и руководству общества «Динамо» за высокий уровень организации и проведения чемпионата.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области