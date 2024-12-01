Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянка завоевала корону международного конкурса красоты "Миссис Планета"
1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»
1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»
В Самаре тушили пожар в цветочном магазине
В Самаре тушили пожар в цветочном магазине
Представители бизнеса уже активно готовят подарки для своих партнёров, клиентов и сотрудников
Представители бизнеса уже активно готовят подарки для своих партнёров, клиентов и сотрудников
Вячеслав Федорищев встретился с командой и тренерским штабом БК "Самара"
Вячеслав Федорищев встретился с командой и тренерским штабом БК "Самара"
Сызранским студентам напомнили правила безопасности у воды зимой
Сызранским студентам напомнили правила безопасности у воды зимой
В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области
В Самаре прошла областная спартакиада среди семейных команд Самарской области
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представители бизнеса уже активно готовят подарки для своих партнёров, клиентов и сотрудников

1 декабря 2024 19:09
198
Представители бизнеса уже активно готовят подарки для своих партнёров, клиентов и сотрудников

Перед Новым годом представители бизнеса активно готовят подарки для своих партнёров, клиентов и сотрудников. Зачастую подарки заказывают уже в ноябре, чтобы успеть к празднику.

В целом спрос на услугу по созданию корпоративных подарков на платформе Авито Услуги вырос в ноябре 2024 г. на 83% по сравнению с ноябрём 2023 г. Чаще всего за корпоративными подарками обращаются компании и предприниматели  Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+300%), Уфе (+279%), Сочи (+271%), Екатеринбурге (+256%) и Саратове (+255%).

Предложение от мастеров за год увеличилось на 168%. А больше всего количество объявлений выросло в Казани (+159%), Новосибирске (+138%), Калининграде (+130%), Екатеринбурге (+129%) и Иркутске (+125%).

Среди популярных корпоративных подарков у россиян брендированные свечи и канцелярия, мёд и чай с логотипом компании, футболки и календари с символом наступающего года. Также набирают популярность композиции из елового лапника и игрушек в небольших шляпных коробках. По индивидуальным заказам можно сделать значки и сплести фенечки с именем или названием компании.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
1 декабря 2024  12:56
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
290
В России начали действовать новые законы с 1 декабря
1 декабря 2024  10:32
В России начали действовать новые законы с 1 декабря
332
ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей
30 ноября 2024  16:47
ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей
819
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
30 ноября 2024  12:06
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
726
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
2857
Весь список