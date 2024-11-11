Представитель Общественного совета регионального главка посетил город-побратим Снежное

181

Общественник передал военнослужащим письма детей сотрудников органов внутренних дел и все необходимое для творчества местной школе искусств.

Между городами Самара и Снежное в 2022 году подписано соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

По инициативе Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, дети сотрудников внутренних дел подготовили письма военнослужащим, проходящим службу на территории Донецкой народной республики.

Почетную миссию по вручению писем председатель Общественного совета Александр Шахов возложил на представителя Совета Дмитрия Лисицу, который выехал в Снежное в служебную командировку.

Общественник подчеркнул, что с любовью написанные детские письма, полные слов признательности и благодарности окажут большую поддержку нашим солдатам.

В ходе поездки, Дмитрий Лисица совместно с главой города Снежное Сергеем Ермаковым и куратором от правительства Самарской области Александром Бугаковым предал местной школе искусств канцелярские и художественные принадлежности.

«Мы уверены, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться», – отметил Дмитрий Лисица.