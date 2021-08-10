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Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области

10 августа 2021 12:25
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Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области

9 августа 2021 года в следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное представлению вновь назначенного руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области полковника юстиции Галиханова Марата Файзурахмановича. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных структур, судейского сообщества, а также коллектив следственного управления.

Представил руководителя регионального следственного управления руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Нижний Новгород)  полковник юстиции Федотов Андрей Евгеньевич. Он огласил присутствующим Указ Президента Российской Федерации в части назначения полковника юстиции М.Ф. Галиханова на занимаемую должность и пожелал успехов в работе.

В ответном слове Марат Файзурахманович выразил благодарность за оказанное высокое доверие, отметив, что достигнутые следственным управлением позиции снижаться не будут, и выразил уверенность в достижении целей, поставленных перед коллективом следственного управления  по Самарской области Председателем Следственного комитета Российской Федерации.

Теги: В центре внимания Марат Галиханов СУ СК СО

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