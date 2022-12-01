Председатель Общественного совета УФСИН СО Павел Покровский удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина

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Награждение состоялось в Мраморном зале Администрации Президента. Председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский удостоился высокой награды Президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.



В уголовно-исполнительной системе региона Павел Покровский известен своими делами. Он инициатор акции «Каждому осужденному-книгу!» В ходе ее реализации в библиотеки колонии и СИЗО переданы тысячи книг.



Благодаря помощи Павла Александровича детям сотрудников УИС, идущим в первый класс, вручаются школьные наборы. Кроме того, с ребятами проводятся новогодние утренники и другие праздничные мероприятия. Также издаются сборники с произведениями сотрудников и ветеранов УИС.



Коллектив УФСИН тепло поздравляет Павла Покровского с заслуженной наградой и желает ему новых успехов на общественном поприще, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО