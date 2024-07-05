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Предприниматели Самарской области участвовали в исследовании Высшей школы бизнеса ВШЭ и РАСО об ИИ

5 июля 2024 13:25
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Предприниматели Самарской области участвовали в исследовании Высшей школы бизнеса ВШЭ и РАСО об ИИ

В опросе об искусственном интеллекте в маркетинге и коммуникациях приняли участие свыше 400 директоров по маркетингу и PR, специалистов по рекламе и работе со СМИ со всей России.  20% от общего числа, то есть каждый пятый участник, ответивший на вопросы организаторов, является представителем регионального бизнеса. Проект охватил респондентов из 46 субъектов Российской Федерации. Предприниматели Самарской области оказались энтузиастами внедрения нейросетей, как и большинство участников проекта.

Презентация результатов совместного исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Искусственный интеллект в маркетинге и коммуникациях» состоялась в кампусе ВШБ в Москве. Более 50 экспертов собрались, чтобы обсудить текущую практику и перспективы применения ИИ-инструментов для эффективного решения задач маркетинга. Участников панельной дискуссии приветствовали Вера Ребязина, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и Евгений Минченко, президент РАСО.

По результатам исследования 85% опрошенных заявили, что постоянно используют искусственный интеллект в повседневной деятельности, планируют использовать 11%, не используют — всего 4%.

При этом 40% респондентов собираются пройти курсы повышения квалификации по работе с ИИ-системами. А 67% уверены, что часть рабочих функций можно и нужно перекладывать на нейросети и не боятся, что ИИ полностью их заменит.

Больше половины участников, 57% — работают в компаниях, лишь 22% — в пиар или рекламных агентствах. При этом 35% опрошенных представляют крупный бизнес.

Исключительно российскими нейросетями пользуются 31% опрошенных, исключительно зарубежными — 19%. При этом ровно половина опрошенных пользуется как зарубежными, так и отечественными системами. Свыше 60% респондентов применяют возможности искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений. При генерации изображений наиболее востребованной задачей для нейросети оказалась подготовка новых изображений по конкретному запросу. При работе с текстами — написание простых текстов.

«В работе нашей бизнес-школы нейросети уже выполняют около 80 % задач по генерации изображений для СМИ. Но тексты переложить на плечи искусственного интеллекта мы пока не можем. Из этой практики применения ИИ и родилась идея масштабного исследования, охватившего 14 ключевых отраслей российской экономики с географией от Крыма до Сахалина, реализованного в партнерстве с РАСО», — рассказал модератор встречи Андрей Шаромов, PR-директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Леонид Хомерики, председатель комитета РАСО по цифровым коммуникациям, основатель агентства контент-маркетинга PR Company отметил, что исследование выявило важные тенденции в развитии отрасли. “Мы ожидали, что процент специалистов по связям с общественностью и маркетингу, использующих на постоянной основе нейросети, находится на уровне около 60%, однако в итоге увидели впечатляющую цифру - 85%”, - отметил он. По его словам, исследование подтверждает, что поставленная Президентом РФ цель по массовому внедрению технологий искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии активно выполняется в сфере маркетинговых коммуникаций.

В экспертной панели по обсуждению результатов проекта приняли участие:

Полина Гришина, руководитель направления развития бизнеса GigaChat, SberDevices;

Сергей Скрипников, директор по связям с общественностью Объединенной компании РУСАЛ;

Дмитрий Комендантов, директор по работе с госсектором VK;

Сергей Ивакин, маркетолог;

Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ.

 

«ИИ — инструмент, который уже меняет мир, и игнорировать его — нецелесообразно для успешного развития бизнеса» - единодушно согласились эксперты панели. И предостерегли от чрезмерно эмоционального отношения к этой теме: на данном этапе ИИ развивается не как замена человеку, а как технология, облегчающая решение задач, инициируемых «естественным» интеллектом.

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ продолжает активно развиваться как экспертная площадка для презентации результатов прикладных исследований по самым актуальным темам и нетворкинга лидеров бизнеса.

Поддержку проекту оказали ведущие издания по маркетингу, крупные сообщества профессионалов по коммуникациям и ИИ: «TenChat» — генеральный инфопартнер проекта, «AdIndex», «Цифровой океан», агентство контент-маркетинга «PR Company», сервис журналистских запросов «ПРЕССФИД».

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