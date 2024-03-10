Праздничный стол к Масленице в среднем обойдется в 1,5 тысячи рублей

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Эксперты посчитали, сколько в среднем россиянам придется потратить на праздничный стол к Масленице, которая в этом году начинается 11 марта.

"Стоимость праздничного застолья в этом году составит 1533,3 рубля против 1495 рублей годом ранее", – сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, отметив, что цена рассчитывалась на семью из четырех человек.

Дешевле всего обойдутся традиционные для этого праздника блины – их стоимость составит 106 рублей (в рецепт вошло 130 г пшеничной муки, 300 мл молока, 3 яйца, 30 г сахара, 40 г сливочного масла). Годом ранее такой набор продуктов обошелся россиянам в 88,6 рубля, напоминают эксперты.

Дороже всего выйдет красная икра к этим блинам – 562,6 рубля (это треть всех расходов). На втором месте по тратам стоит крепкий алкоголь – половина литра водки обойдется в 357,7 рубля (год назад – 343,9 рубля), пишет Смотрим.

Покупка 200 г сыра обойдется в 156,5 рубля, такого же количества колбасы – в 130,2 рубля. Кроме того, эксперты учли стоимость хлеба, меда, сметаны и масла.