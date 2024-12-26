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Праздничное настроение в новогоднюю ночь самарцам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу

26 декабря 2024 11:00
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Праздничное настроение в новогоднюю ночь самарцам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

18% самарцев больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 12% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 9% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 4% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

Впрочем, 30% респондентов признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.

Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард. Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ.
 

Время проведения: 19—25 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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