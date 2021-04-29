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Православные всего мира отмечают сегодня Великий, или Страстной Четверг.

В течение трех дней все церковные службы будут посвящены воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа. При этом сам Великий Четверг, именуемый на Руси Чистым, посвящается воспоминанию Тайной Вечери, на которой Спаситель омыл ноги ученикам, показав пример братской любви и смирения.

Кроме того, на Тайной Вечере Иисус установил главное таинство христианской веры – причастие. По традиции в Чистый четверг принято готовить пасхальные кулич и красить яйца, передает Радио Маяк.