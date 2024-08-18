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Православные верующие 19 августа отмечают Яблочный Спас

18 августа 2024 13:37
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Что нужно обязательно сделать в праздник.

Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображения Господня. Ежегодно его отмечают 19 августа. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник. О том, какие традиции связаны с народно-христианским праздником и что нужно обязательно сделать в Яблочный Спас, рассказывают «Известия».

Яблочный Спас всегда отмечается в одно и то же время — 19 августа. Яблочным день называют по той причине, что именно в этот период на Руси начиналась пора сбора яблок.

Слово «спас» происходит от «спасать» и «сохранять», что связано с заготовками урожая на зиму.

В праздничный день верующие посещают службу в церкви. Богослужение начинается уже вечером, накануне праздника. А утром совершаются литургия и крестный ход. В этот день священники облачаются в белоснежные одеяния, символизирующие фаворский свет, который видели апостолы во время Преображения Господня на горе Фавор.

Прихожане приносят в храм овощи и фрукты из первого урожая, их освещают после службы. Этот обычай берет свое начало еще в Ветхом Завете. В Яблочный Спас также принято угощать друг друга яблоками. В старину в деревнях корзины с фруктами выставляли за ворота, чтобы каждый желающий мог отведать спелых плодов. Прохожие, в свою очередь, благодарили хозяев, желая им здоровья и благополучия.

В домах в Яблочный Спас готовили блюда из яблок: компоты, варенье, пастилу и постную выпечку. На столах повсеместно присутствовали блины и пироги с яблочной начинкой. Приступали к застолью не раньше полудня, после службы. А перед тем, как попробовать первый кусок, загадывали желание. Считалось, что оно обязательно исполнится.

Еще на Руси было принято посещать кладбища. На могилы почивших родственников несли освященные яблоки. Это символизировало передачу «райских яблок» душам умерших. Многие верующие следуют этим традициям и по сей день.

Особых ограничений в Яблочный Спас церковь не налагает. Но стоит помнить, что праздник приходится на Успенский пост. В это время следует употреблять постную пищу, исключая продукты животного происхождения. Также нельзя заниматься тяжелым трудом, так как день следует посвятить духовному очищению и молитве.

В праздник воспрещается ругаться с близкими, таить дурные помыслы и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, церковь не проводит обряды венчания во время поста. Запрета же на гражданскую церемонию бракосочетания в загсе нет.

 

Фото:   freepik.com

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