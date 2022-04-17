Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает Вербное воскресенье

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Православная церковь сегодня, 17 апреля, отмечает один из важнейших праздников – "Вход Господень в Иерусалим", который в народе называют Вербное воскресенье. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в храме Христа Спасителя вербы. Праздник посвящен воспоминаниям о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим перед его крестными страданиями и смертью. Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста – Страстную седмицу.

Ветки вербы после праздника Вербное воскресенье можно выбросить или передать для сжигания в храм. Верба – не святыня, а просто символ праздника, рассказал РИА Новости протоиерей Максим Первозванский – клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.