Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Правительство запускает форум информационных технологий «Цифровые решения»

23 октября 2025 12:16
123
Правительство запускает форум информационных технологий «Цифровые решения»

В России пройдет форум информационных технологий «Цифровые решения». Он запускается при поддержке Правительства России и станет ежегодным. Форум объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации. Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре «Россия». В рамках мероприятия также пройдет выставка лучших отечественных ИТ-решений.

«Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер: от промышленности, до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у ИТ-шников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», — отметил курирующий «цифру» вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 

Форум «Цифровые решения» призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Кроме того, в рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных ИТ-решений, которые смогут оценить как индустриальные игроки, так и граждане — конечные пользователи этих сервисов и услуг.

Откроет форум пленарная сессия, посвященная обсуждению достижений цифрового развития России, реализации национального проекта «Экономика данных», а также ключевых направлений, определяющих дальнейшее развитие ИТ-отрасли. 

Деловая программа форума охватывает три тематических направления — бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Для каждого из направлений отводится отдельный день. Такой комплексный подход позволит участникам сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь нашей страны. 

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское “железо”», «Кадры и обучение». Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России. Оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы форума — АНО «Цифровая экономика». 

Официальный сайт: форумцифровыерешения.рф

 

