Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России

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Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей", опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

"Правительству РФ: a) установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в РФ; б) обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей", - говорится в тексте указа.

Добавляется, что регионы не должны снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей с вступлением в силу меры об установлении статуса многодетной семьи. Они вправе расширить эту категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки, пишет РИА Новости.

"Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", - указывается в документе.