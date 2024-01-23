Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре автомобилистка сбила 36-летнего пешехода
В Самаре автомобилистка сбила 36-летнего пешехода
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов
Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов
В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану
В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.97
-0.62
EUR 95.89
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России

23 января 2024 11:47
72
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России

Правительство России установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей, следует из указа президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей", опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

"Правительству РФ: a) установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в РФ; б) обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, посредством использования государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей", - говорится в тексте указа.

Добавляется, что регионы не должны снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей с вступлением в силу меры об установлении статуса многодетной семьи. Они вправе расширить эту категорию с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки, пишет РИА Новости. 

"Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", - указывается в документе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
23 января 2024  11:34
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
84
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
395
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
325
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
491
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
815
Весь список