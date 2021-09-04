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Правительство России одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам

4 сентября 2021 16:55
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Правительство России одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам

Правительство России одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам, проходившим военную и приравненную к ней службу, сообщается на сайте кабмина. На эти цели из резервного фонда будет направлено более 21 млн рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что военнослужащие и пенсионеры силовых структур получат единовременные выплаты на следующей неделе. По 10 тысяч рублей в четверг получили более 30 млн россиян, которым пенсия поступает на банковские карты. Около 12,5 млн граждан, получающих пенсию через "Почту России", начали получать единовременную выплату с пятницы, передает Радио Маяк

Теги: выплаты пенсионеры

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