Правительство России направит еще свыше 5,5 миллиардов рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.

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Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин – сообщает пресс-служба кабинета министров. Уточняется, что эти средства поступят в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и Республику Дагестан.

Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в данных регионах. Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей введены указом президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка, передает Радио Маяк.

Фото: Дильдина Светлана