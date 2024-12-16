Правительство РФ запустит эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

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В России в следующем году начнется эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов, сообщает правительство РФ.

Эксперимент продлится с 1 января по 1 июля. Сейчас купить льготный билет на самолет можно только в кассах, пишет Смотрим.

"Правительство утвердило параметры эксперимента по онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным тарифам", – говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.

Поучаствовать в эксперименте смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также молодые люди в возрасте до 23 лет и жители ДФО и Калининградской области. В случае успеха процедура покупки билетов для льготников станет проще, а время на проверку отчетности авиаперевозчиков сократится. Такая проверка нужна для выделения субсидий.

В рамках эксперимента планируется обеспечить взаимодействие "Портала субсидируемых перевозок" и автоматизированной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Соцфонда. В результате специально созданный цифровой сервис позволит проверять права пассажиров на льготные билеты в реальном времени.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что пассажиры, опоздавшие на самолет, смогут сохранить за собой обратные билеты с сентября 2025 года. Сейчас билеты, купленные туда и обратно, могут быть аннулированы целиком, если пассажир опоздал на один из рейсов.