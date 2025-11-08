Я нашел ошибку
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год

8 ноября 2025 13:38
146
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.

При пятидневной рабочей неделе он включает 247 рабочих и 118 нерабочих дней, пишет samaraonline24.ru. Ниже — все ключевые даты, длинные выходные и подсказки, как выгоднее планировать отпуск и короткие поездки.

Новогодние каникулы 2026

  • 31 декабря 2025 — 11 января 2026 — 12 дней подряд.
  • Первый рабочий день — 12 января.

Пять периодов с трёхдневными выходными

  • 21–23 февраля — День защитника Отечества
  • 7–9 марта — Международный женский день
  • 1–3 мая — Праздник Весны и Труда
  • 9–11 мая — День Победы
  • 12–14 июня — День России

Эти «мостики» — отличные окна для внутреннего туризма и коротких путешествий.

Сокращённые рабочие дни

  • 30 апреля
  • 8 мая
  • 11 июня
  • 3 ноября

В указанные даты рабочий день сокращается на 1 час.

Когда выгоднее брать отпуск

  • Для длительного отпуска: месяцы с максимумом рабочих дней — июль (23 рабочих)сентябрь (22)октябрь (22). Отсутствие праздников и «разрывов» позволяет меньше терять в выплатах и легче согласовывать график.
  • Для коротких отпусков/поездок: используйте длинные выходные в февралемарте и мае — минимальными днями отпуска можно собрать 4–5‑дневные туры.
  • В начале года (январь), а также в феврале и мае рабочих дней меньше — планируйте отпуск короткими блоками.

Региональные особенности

В ряде субъектов РФ могут устанавливаться дополнительные нерабочие дни (например, Курбан-байрам, Радоница). Проверяйте информацию на официальных ресурсах региона и сайтах органов власти — даты и статус выходного могут отличаться.

Практические советы по планированию

  • Бронируйте заранее поездки на длинные выходные — цены растут за 3–6 недель до даты.
  • Согласуйте график отпусков в отделе заранее: на популярные месяцы (июль, сентябрь) спрос выше.
  • Оптимизируйте выплаты: при отпуске в «длинных» месяцах отпускные относительно зарплаты могут быть выгоднее за счёт большего числа рабочих дней.
  • Сокращённые дни используйте для личных дел: визиты к врачам, оформление документов, короткие командировки.

Календарная шпаргалка 2026 (выдержка)

  • Январь: каникулы до 11.01, старт работы — 12.01
  • Февраль: 21–23 — длинные выходные
  • Март: 7–9 — длинные выходные
  • Апрель: 30 — сокращённый день
  • Май: 1–3 и 9–11 — длинные выходные; 8 — сокращённый день
  • Июнь: 11 — сокращённый день; 12–14 — длинные выходные
  • Ноябрь: 3 — сокращённый день

Итог: производственный календарь 2026 даёт много удобных «окон» для путешествий и отдыха — от новогодних 12 дней до пяти трёхдневных уик‑эндов. Выигрышная стратегия — заранее бронировать поездки на длинные выходные и планировать длительный отпуск на месяцы с максимальным числом рабочих дней.

