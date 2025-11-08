Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.

При пятидневной рабочей неделе он включает 247 рабочих и 118 нерабочих дней, пишет samaraonline24.ru. Ниже — все ключевые даты, длинные выходные и подсказки, как выгоднее планировать отпуск и короткие поездки.
Новогодние каникулы 2026
- 31 декабря 2025 — 11 января 2026 — 12 дней подряд.
- Первый рабочий день — 12 января.
Пять периодов с трёхдневными выходными
- 21–23 февраля — День защитника Отечества
- 7–9 марта — Международный женский день
- 1–3 мая — Праздник Весны и Труда
- 9–11 мая — День Победы
- 12–14 июня — День России
Эти «мостики» — отличные окна для внутреннего туризма и коротких путешествий.
Сокращённые рабочие дни
- 30 апреля
- 8 мая
- 11 июня
- 3 ноября
В указанные даты рабочий день сокращается на 1 час.
Когда выгоднее брать отпуск
- Для длительного отпуска: месяцы с максимумом рабочих дней — июль (23 рабочих), сентябрь (22), октябрь (22). Отсутствие праздников и «разрывов» позволяет меньше терять в выплатах и легче согласовывать график.
- Для коротких отпусков/поездок: используйте длинные выходные в феврале, марте и мае — минимальными днями отпуска можно собрать 4–5‑дневные туры.
- В начале года (январь), а также в феврале и мае рабочих дней меньше — планируйте отпуск короткими блоками.
Региональные особенности
В ряде субъектов РФ могут устанавливаться дополнительные нерабочие дни (например, Курбан-байрам, Радоница). Проверяйте информацию на официальных ресурсах региона и сайтах органов власти — даты и статус выходного могут отличаться.
Практические советы по планированию
- Бронируйте заранее поездки на длинные выходные — цены растут за 3–6 недель до даты.
- Согласуйте график отпусков в отделе заранее: на популярные месяцы (июль, сентябрь) спрос выше.
- Оптимизируйте выплаты: при отпуске в «длинных» месяцах отпускные относительно зарплаты могут быть выгоднее за счёт большего числа рабочих дней.
- Сокращённые дни используйте для личных дел: визиты к врачам, оформление документов, короткие командировки.
Календарная шпаргалка 2026 (выдержка)
- Январь: каникулы до 11.01, старт работы — 12.01
- Февраль: 21–23 — длинные выходные
- Март: 7–9 — длинные выходные
- Апрель: 30 — сокращённый день
- Май: 1–3 и 9–11 — длинные выходные; 8 — сокращённый день
- Июнь: 11 — сокращённый день; 12–14 — длинные выходные
- Ноябрь: 3 — сокращённый день
Итог: производственный календарь 2026 даёт много удобных «окон» для путешествий и отдыха — от новогодних 12 дней до пяти трёхдневных уик‑эндов. Выигрышная стратегия — заранее бронировать поездки на длинные выходные и планировать длительный отпуск на месяцы с максимальным числом рабочих дней.