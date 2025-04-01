Пожароопасный период в СО: сводка по возгораниям

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За прошедшие сутки в Центральном районе Тольятти произошел низовой лесной пожар на площади 0,03 гектаров в Тольяттинском лесничестве, возгорание ликвидировано.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 30 возгораний пожаров на общей площади 1,1025 гектаров.

Природный пожар ликвидирован в Октябрьске, Сызрани, Похвистнево, Чапаевске, а также в Красноярском, Безенчукском, Ставропольском, Волжском, Кинель-Черкасском, Сызранском, Пестравском, Кинельском, Приволжском, Кошкинском, Нефтегорском, Сергиевском и Шигонском районах.

С 28 марта продолжаются работы по тушению пожара на полигоне твердых бытовых отходов «Преображенка» в поселке Зелененький Волжского района. По состоянию на утро 1 апреля наблюдается тление мусора отдельными очагами на общей площади 400 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлечены 20 специалистов и 18 единиц техники.

Будьте осторожны – не разводите огонь и не сжигайте сухую траву, сообщает пресс-служба облМЧС