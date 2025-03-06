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Поздравление Игоря Комарова с Международным женским днем

6 марта 2025 16:19
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Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких.

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – с Международным женским днем!

Вы – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги.

Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь, и ваша поддержка – необходимые слагаемые общей победы.

Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!

 

Игорь Комаров

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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