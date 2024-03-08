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Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Международным женским днем

8 марта 2024 09:00
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Дорогие, любимые наши! Вы привносите в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне. Храните традиционные семейные ценности.

Дорогие наши, любимые, самые лучшие – женщины Самарской области! Примите мои теплые, искренние поздравления с Международным женским днем!

Это один из любимейших праздников! 8 Марта - замечательный повод выразить восхищение вашей заботой и нежностью, терпением и чуткостью, умением хранить уют домашнего очага. И в то же время - впечатляющими успехами во всех сферах. Вашими достижениями, открытиями и победами.

Какой бы путь в жизни вы ни выбирали, везде и во всем добиваетесь успеха. Вносите большой вклад в достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач.

Особой благодарности заслуживает ваш вклад в обеспечение нашей Победы в специальной военной операции. Дорогие мамы, жены героев! Все, кто сегодня помогает фронту своим бескорыстным трудом, творчеством, молитвой. Тепло ваших рук, сердечность, стойкость перед лицом испытаний, ваше умение ждать и верить - вот настоящая опора фронта, залог нашей Победы.

Дорогие, любимые наши! Вы привносите в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне. Храните традиционные семейные ценности. А это - основа для дальнейшего развития и процветания нашей прекрасной Родины. Не сомневаюсь, нынешний год, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, позволит нам сохранить ценности и традиции нашего народа. Создаст еще больше возможностей для счастья и благополучия каждой семьи.

В этот светлый и радостный день хочу еще раз сказать, как вы дороги нам. Как необходимы ваша поддержка и душевная щедрость, внимание, доброта и самоотверженность. Вне всякого сомнения, вы - самые красивые, самые лучшие и, конечно, искренне, всем сердцем любимые!

Когда за каждым мужчиной – воином, тружеником - стоит любящая женщина, дружная семья, для нас нет ничего невозможного. Нас никому не сломить, мы единый народ, большая многонациональная семья семей. А значит - вместе мы непобедимы!

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья! Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью, а родные люди дарят вам заботу и душевное тепло!   

С праздником вас!

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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