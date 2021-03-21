Я нашел ошибку
Главные новости:
Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
Они погуляли по тайге и прокатились на вездеходе.
Путин и Шойгу на отдыхе в тайге
Малышка находится в тяжелом состоянии.
В Москве госпитализировали годовалую девочку, обнаруженную в квартире с мертвой матерью 
Рассказывают специалисты Центрального банка России.
Что делать при получении денег на банковскую карту от незнакомца
Анатолий Антонов считает, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций
Ребенка госпитализировали. Еще трех человек осматривают медики.
Трехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Петербурге
Ученые развеяли миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации.
Российские ученые развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения
По словам Пескова, в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.
Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют в сибирской тайге
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.48
EUR 88.43
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Поздравление Дмитрия Азарова с Днём работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

21 марта 2021 19:22
81
Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии.

Сегодня в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Благодаря ежедневной работе коммунальных служб Самарской области дома обеспечиваются водой, теплом и светом, преображаются дворы и общественные пространства, а улицы и подъезды поддерживаются в чистоте и порядке. За всем этим стоит колоссальный труд тысяч рабочих, инженеров, техников, руководителей предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы многое сделано для того, чтобы работа этой сферы в Самарской области была эффективной, а жизнь людей становилась более комфортной и удобной. Тем не менее, многое ещё предстоит сделать. Сегодня перед отраслью стоят серьёзные задачи по благоустройству городов и сёл, капитальному ремонту домов, модернизации коммунального хозяйства и внедрению современных технологий.

На решение этих задач направлены национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, федеральные конкурсы, региональный проект «СОдействие». Убеждён – всё это уже сегодня даёт мощный импульс развитию отрасли и способствует улучшению качества жизни людей.

Всё более значимую роль в развитии системы коммунального хозяйства, вопросах благоустройства играют общественники – председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. Все они настойчиво отстаивают интересы наших земляков, помогают претворить в жизнь задуманное в срок и с надлежащим качеством. Искренне благодарю всех, кто включился в эту непростую работу.

Уверен, что конструктивное взаимодействие органов государственной и муниципальной власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, активных жителей и в дальнейшем будет залогом успешного развития региона.

Дорогие друзья, уважаемые работники и ветераны отрасли! Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии.
21 марта 2021  19:22
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
75
Россиянам больше не нужна пластиковая посуда
21 марта 2021  11:17
Россиянам больше не нужна пластиковая посуда
417
Почта Банк прокомментировал информацию о том, что пенсионерку пришлось нести в отделение
21 марта 2021  10:38
Почта Банк прокомментировал информацию о том, что пенсионерку пришлось нести в отделение
431
Весь список

Здравоохранение
«Борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив - мы справились вместе».
19 марта 2021  17:11
Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных
482
Всего в регионе подтверждено 214 случаев.
19 марта 2021  15:44
60 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре
1131
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
487
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1342
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15187
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16494
Весь список
Туризм
Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за коронавируса
21 марта 2021  11:52
Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за коронавируса
611
На майские праздники россияне готовы приехать в Самару
19 марта 2021  13:09
На майские праздники россияне готовы приехать в Самару
441
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
17 марта 2021  19:02
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
445
Весь список
Образование
Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний.
19 марта 2021  14:34
Для школьников Самарской области провели открытый «Урок цифры» на тему «Беспилотный транспорт»
961
россияне отказываются от высшего образования
19 марта 2021  14:00
Россияне отказываются от высшего образования
588
Первая в мире самарская сверхлегкая оптика для наноспутников отправится в космос
19 марта 2021  11:50
Первая в мире самарская сверхлегкая оптика для наноспутников отправится в космос
1571
Весь список

Культура
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии
21 марта 2021  12:18
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии
252
Он умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни.
20 марта 2021  21:59
Умер оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко
596
Перед самарцами выступят опытные звонари из разных приходов и участники детского фестиваля колокольного звона.
20 марта 2021  21:46
В Самаре в воскресенье, 21 марта, пройдет первый городской фестиваль колокольного звона "Торжество православия"
899
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2364
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4161
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15463
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
418
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
944
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2017
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
21 марта 2021  13:23
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
223
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
487
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
19 марта 2021  10:46
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
Культура
852
У железнодорожной станции
19 марта 2021  09:38
У железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка в Самаре создадут транспортный узел
Благоустройство региона
625
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
732
Весь список