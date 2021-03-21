Поздравление Дмитрия Азарова с Днём работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

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Сегодня в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Благодаря ежедневной работе коммунальных служб Самарской области дома обеспечиваются водой, теплом и светом, преображаются дворы и общественные пространства, а улицы и подъезды поддерживаются в чистоте и порядке. За всем этим стоит колоссальный труд тысяч рабочих, инженеров, техников, руководителей предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы многое сделано для того, чтобы работа этой сферы в Самарской области была эффективной, а жизнь людей становилась более комфортной и удобной. Тем не менее, многое ещё предстоит сделать. Сегодня перед отраслью стоят серьёзные задачи по благоустройству городов и сёл, капитальному ремонту домов, модернизации коммунального хозяйства и внедрению современных технологий.

На решение этих задач направлены национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, федеральные конкурсы, региональный проект «СОдействие». Убеждён – всё это уже сегодня даёт мощный импульс развитию отрасли и способствует улучшению качества жизни людей.

Всё более значимую роль в развитии системы коммунального хозяйства, вопросах благоустройства играют общественники – председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. Все они настойчиво отстаивают интересы наших земляков, помогают претворить в жизнь задуманное в срок и с надлежащим качеством. Искренне благодарю всех, кто включился в эту непростую работу.

Уверен, что конструктивное взаимодействие органов государственной и муниципальной власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, активных жителей и в дальнейшем будет залогом успешного развития региона.

Дорогие друзья, уважаемые работники и ветераны отрасли! Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и преданность профессии. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров