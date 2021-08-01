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Поздравление Дмитрия Азарова с Днем железнодорожника

1 августа 2021 14:17
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Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом. Своей бесперебойной работой вы способствуете укреплению экономического потенциала региона, создаете условия для повышения его инвестиционной привлекательности.

Сотрудничество с Куйбышевской железной дорогой, одной из крупнейших стальных магистралей страны, имеет для губернии колоссальное значение. От его эффективности напрямую зависит реализация национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, Стратегии лидерства Самарской области, уровень благосостояния людей.

Мы тесно взаимодействуем во всех сферах: транспортной, научно-технической, туристической. Сегодня нашими совместными усилиями на территории региона реализуется целый ряд значимых проектов — организация ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти, строительство железной дороги для Особой экономической зоны и другие.

Благодаря нашей системной работе обеспечиваются существенные налоговые отчисления в областной бюджет, привлекаются необходимые компетенции, создаются новые рабочие  места в инфраструктуре трансфера технологий.

Уважаемые железнодорожники! Искренне благодарю вас за преданность своему делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении профессионального долга. Уверен, что вы и в дальнейшем будете занимать передовые позиции в ОАО РЖД, подкрепляя звание победителей в соревновании по итогам работы за 2020 год новыми достижениями.

Огромное спасибо ветеранам железнодорожной отрасли, чьим самоотверженным трудом создана основа для сегодняшних успехов.

Сердечно желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Теги: День железнодорожника поздравление

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