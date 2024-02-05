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Повара из Самарской области пришли на кастинг в кулинарную битву

5 февраля 2024 09:24
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Повара из Самарской области пришли на кастинг в кулинарную битву

На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

В числе участников кастинга оказались сразу два претендента из Самарской области — 34-летняя Екатерина Козлова из села Кошки и 31-летний Дмитрий Филатов из Самары. На кастинг в шоу Екатерина принесла татарское блюдо «якмыш» с начинкой из картофеля и лука. Дмитрий же приготовил холодный рыбный суп со слабосоленой форелью.

Если Екатерине Козловой и Дмитрию Филатову удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте «Битвы шефов», попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира. Самые активные зрители получат призы. 

Удастся ли Анастасии и Дмитрию из Самарской области пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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