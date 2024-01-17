Повар из Тольятти пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

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На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта примет участие 24-летний Алексей Емашев из города Тольятти. Алексей работает в одном из самых больших ресторанов своего города, стаж в ресторанной индустрии – 7 лет. Специализируется на русской, итальянской, французской и паназитской кухнях.

Вместе с поваром из города Тольятти за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певец Андрей Григорьев-Аполлонов.

ПРЕМЬЕРА / Молодые ножи / ПЯТНИЦА! / 17 января в 19:00

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