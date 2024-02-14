Я нашел ошибку
Главные новости:
В Шигонском районе пожарные-спасатели отстояли дом
В Шигонском районе пожарные-спасатели отстояли дом
В Самаре можно будет увидеть сближение Юпитера с Луной
В Самаре можно будет увидеть сближение Юпитера с Луной
В Самарской области проходит патриотический фестиваль бардовской песни в поддержку СВО
В Самарской области проходит патриотический фестиваль бардовской песни в поддержку СВО
Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП
Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
В Самаре экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в хранении наркотиков
В Самаре экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в хранении наркотиков
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.21
0.13
EUR 98.19
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Повар из Самары пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

14 февраля 2024 11:42
108
Повар из Самары пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». 

В новом выпуске проекта примет участие 27-летний Георгий Бухарцев из Самары. Георгий работает шеф-поваром, стаж в ресторанной индустрии – 7 лет. Специализируется на итальянской, русской и авторской кухнях.

Вместе с поваром из Самары за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина  другие. В этом выпуске оценит певица и телеведущая Юлианна Караулова.

ПРЕМЬЕРА / Молодые ножи / ПЯТНИЦА! / 14 февраля в 19:00

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
65
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
82
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
14 февраля 2024  10:56
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
119
В Самаре менее чем за 2 недели февраля выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы
14 февраля 2024  10:42
В Самаре менее чем за 2 недели февраля выпало почти 27 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы
234
В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.
13 февраля 2024  18:06
«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»
569
Весь список