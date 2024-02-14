Повар из Самары пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

108

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта примет участие 27-летний Георгий Бухарцев из Самары. Георгий работает шеф-поваром, стаж в ресторанной индустрии – 7 лет. Специализируется на итальянской, русской и авторской кухнях.

Вместе с поваром из Самары за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певица и телеведущая Юлианна Караулова.



ПРЕМЬЕРА / Молодые ножи / ПЯТНИЦА! / 14 февраля в 19:00