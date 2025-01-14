Посчитано, сколько стоят щи в разных регионах

72

Bankiros.ru посчитал к Старому Новому году, во сколько обойдется приготовление традиционного супа щи в 2025 году в России и регионах. Цены на продукты смотрели в ежемесячном мониторинге Росстата.

Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. В канун этого праздника многие любят пересматривать старые фильмы, одним из которых является «Девчата» (1961 года). В нем есть сцена, когда Тося Кислицына готовит щи. Мы решили посчитать, сколько стоят продукты для этого блюда сегодня. Рецепт взяли из советской книги «О вкусной и здоровой пище».

Цены на продукты в России

Согласно книге, на 500 граммов говядины, нужно брать три литра воды, таким образом, получится примерно пятилитровая кастрюля супа а или 10-12 порций. В России продукты для супа из капусты будут стоить 434 рубля, исходя из цен в декабре 2024 года. Дороже всего обойдется мясо – 337 рублей за полкило.

Продукт Количество Цена Говядина на кости 500 г 337 Приправы 5 г 12 Картофель 200 г 11 Капуста 500 г 21 Лук 100 г 5 Коренья (морковь) 100 г 9 Помидоры 200 г или 2 ложки томатной пасты 46 Итого 5 литров супа или 10-12 порций 436

Цены на продукты в регионах России

Цены на приготовление щей сильно варьируются в зависимости от региона. Наиболее высокие цены на Дальнем Востоке и в Сибири, тогда как центральные и южные регионы предлагают более доступные продукты для приготовления этого супа.

В каких регионах цены выше

На Дальнем Востоке, например, цены на продукты значительно выше, чем в центральных регионах. Так, в Чукотском АО стоимость приготовления щей может достигать 868 рублей. В Камчатском крае и Магаданской области эта цифра немного ниже, но также остается высокой – около 683 и 644 рубля соответственно. В таких регионах, как Республика Саха (Якутия) и Еврейская автономная область, цены составляют 528 и 488 рублей, что также значительно дороже, чем в большинстве других регионов.

Сахалинская область, Республика Карелия и город Москва демонстрируют стоимость от 468 до 475 рублей. В Приморском крае и Мурманской области цена составляет около 464 и 458 рублей соответственно, что также можно отнести к средней категории.

В каких регионах цены ниже

Что касается регионов с более доступными ценами, то они представлены в основном в центральной и южной России. В Мордовии и Воронежской области стоимость приготовления щей составляет 346 и 345 рублей, а в Чеченской Республике – 344 рубля. В таких областях, как Тамбовская, Белгородская, Астраханская, Омская, а также республика Тыва, расходы на продукты составляют от 332 до 339 рублей. В Адыгее стоимость блюда составляет 321 рубль, в то время как в республике Калмыкия можно приготовить щи за 316 рублей соответственно.