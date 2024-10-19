Порядок получения соцвыплаты для многодетных семей в Самарской области будет изменен

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Многодетные семьи из Тольятти предложили на личном приеме упростить порядок предоставления выплаты, которая дается вместо земельного участка. Сейчас, чтобы ее получить, надо соблюсти несколько условий.

«Мы уже проработали соответствующий законопроект и выходим с ним в Самарскую Губернскую Думу. Если инициатива будет принята, с 1 января 2025 года все многодетные семьи, вне зависимости от нуждаемости в улучшении жилищных условий, смогут выбирать денежную выплату вместо земельного участка», - рассказал глава региона.

«Средства можно направлять на приобретение жилого помещения или земельного участка, строительство или реконструкцию жилого дома, в том числе на погашение ипотеки. Также многодетные семьи из Тольятти предложили добавить возможность расходовать средства не только на строительство дома категории ИЖС, но и жилых строений некапитального плана, дачных домиков. Это тоже сделаем», - добавил Вячеслав Федорищев.