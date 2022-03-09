Порядка 52 тысяч детей Самарской области могут рассчитывать на новые выплаты

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С 1 апреля начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми, выплаты будут установлены на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Об этом объявил Президент России Владимир Путин. «Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – отметил Владимир Путин.



На пособие могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает размер регионального прожиточного минимума на ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, то пособие будут платить на каждого ребенка.

«Чтобы оформить данную выплату родителям достаточно будет, начиная с 1 мая, подать только заявление в электронном виде через портал Госуслуги. В настоящее время определяется, какой орган будет предоставлять данную меру соцподдержки, – объясняет министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. – Первые выплаты семьи начнут получать уже в мае, причем сразу за два месяца, так как выплата начинает действовать с апреля. Размер пособия будет дифференцированный – от 5 769 до 11 538 рублей (50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума) и рассчитываться по принципу комплексной оценки нуждаемости семьи, как при назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. То есть будут учитываться доходы семьи, имущественная обеспеченность, занятость родителей».



По данным регионального министерства, прогнозируется, что количество получателей новой выплаты составит около 52 тысяч детей.

«Уже сейчас на территории страны действует большое количество пособий и льгот для семей с детьми: и материнский капитал, и выплаты для детей от 0 до 1,5 лет; и выплаты семьям с детьми на третьего и последующего ребенка, и пособие беременным женщинам, – говорит депутат Самарской Губернской думы Марина Сидухина. – Мы видим, что забота о подрастающем поколении, о будущем России является главным для Президента и региональных властей. В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров делает всё, чтобы семьи с детьми всегда были в приоритете социальной политики. Буквально на последнем заседании губернского парламента 5 марта мы принимали внесение изменений в бюджет. Сейчас очень сложное время и непростая геополитическая ситуация, но, тем не менее, все социальные обязательства бюджет и государство выполнит перед семьями с детьми. Когда мы встречаемся с такими семьями, то матери постоянно благодарят и говорят, что такие меры поддержки всегда бывают в нужное время и в нужный час. Так произошло и сейчас. Вступает в силу новое пособие для семей с детьми от 8 до 16 лет. Это очень своевременно, потому что дети очень быстро растут. И я могу сказать, что эти средства семьи направят и на развитие ребенка, и на дополнительное образование, а также на подготовку к весенне-летнему периоду».

В Самарской области в текущем году семьям с детьми предоставляются 22 меры социальной поддержки, на реализацию которых предусмотрено 17, 52 млрд рублей.

С 2011 года выплачивается единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка (семейный региональный капитал) в размере 100 000 рублей; с 2012 года – ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет, сейчас ее размер – 11 538 рублей.

Также студенческая семья при появлении ребенка получает пособие 3 000 рублей, в 2018 году введена выплата на первого ребенка до 3 лет – 11 538 рублей, в 2020 году – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Продолжается и реализация акции «Подарок новорожденному», который получили уже 20 369 семей.

Фото: департамент информационной политики СО