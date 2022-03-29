Портал «Все Звери» - крупнейшая база учета животных, созданная в "Жигулевской долине"

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Резидент Инновационного центра «Сколково» и технопарка «Жигулевская долина» - ООО «Агросервис» запустил Национальный интернет-портал «Все Звери» для обнаружения и учета животных.

Портал включает в себя систему учета и регистрации мелких домашних животных (МДЖ), систему учета и регистрации животных без владельцев (ЖБВ), веб-сервис поиска домашних животных и бесплатное мобильное приложение «Поиск животного» для идентификации животных по номеру средства маркирования и подачи гражданами заявок на отлов животных без владельцев.

" Цель нашего портала - создание национальной базы данных зарегистрированных домашних животных с помощью программных комплексов и консолидация цифровых продуктов, формирующих ответственное отношение к домашним животным в соответствии с законодательством Российской Федерации", - прокомментировал Александр Еньшин, заместитель директора по внедрению ПО.

2020 Программный продукт «VseZveri» зарегистрирован в реестре российского ПО за №12783 от 07.02.2022 и награжден дипломом «ТОП-10 инновационных проектов в зооиндустрии» Международного форума ПМЭФ-2021. Компания-разработчик 22.03.2022г. прошла государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Система регистрации и учета домашних питомцев «МДЖ», устанавливая документированную связь владельца со своими питомцами, повышает ответственность хозяев за содержание домашних животных. Возможность идентифицировать владельца по номеру средства маркирования собаки или кошки снижает риск оставления питомца на улице, так как к безответственному владельцу могут быть применены административные меры воздействия, предусмотренные законодательством об ответственном отношении к животным. Эта программа формирует реестры владельцев и животных, электронные ветеринарные карты и ветеринарные паспорта, хранит всю историю животного, его происхождение, родословную. Кроме регистрации животных и их владельцев, программа позволяет регистрировать ветеринарные клиники и их филиалы, станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), ветеринарные кабинеты.

Подключение ветеринарных учреждений к программе означает, что владелец животного может обратиться в любую иногороднюю клинику, где его питомцу окажут необходимую помощь без необходимости предоставления документов, заполнения новой веткарты, описания болезней и так далее – вся информация о зарегистрированной в системе собаке или кошке будет получена простым сканированием микрочипа.

Система учета и регистрации животных без владельцев «ЖБВ» предназначена для граждан, муниципальных органов власти и ловцов безнадзорных животных. Она обеспечивает соблюдение сроков регламентированных процедур: карантина, вакцинации, стерилизации, содержания животных в приютах при реализации программы ОСВВ. После маркирования, регистрации, стерилизации, вакцинации и принятия на государственный учет безнадзорное животное остается в приюте для дальнейшего пристройства или выпускается на место прежнего обитания, если приют не смог найти животному нового владельца в предусмотренный нормативом срок.

Автоматизированный сбор статистики по зарегистрированным животным без владельца позволяет оценить эффективность реализации программы ОСВВ, определить точное количество и места обитания стай, составить актуальную картину эпизоотий на основе расширенной аналитики и своевременно организовать ветеринарные мероприятия, например, ввести карантин. Программа позволяет эффективно планировать бюджетные средства, расходуемые на реализацию ОСВВ.

Бесплатное мобильное приложение «Поиск животного» позволяет гражданам подать заявку на отлов животного без владельца с геолокацией и фотофиксацией его места обитания, отследить выполнение заявки и дальнейшую судьбу животного, найти контакты владельца животного, обратившись в ветеринарную клинику для сканирования номера микрочипа.

Через функцию геолокации в телефоне оно показывает точное местонахождение животного, что становится видно ловцу при получении заявки. Заявку можно снабдить пометкой «срочно», отправить сообщение об агрессивном поведении животного и контакты заявителя для обратной связи по исполнению заявки. Фиксация мест отлова позволяет анализировать количество собак на той или иной территории и принимать действенные меры по снижению численности стай.

Можно сообщить об оказавшемся на улице питомце, убежавшем от своего хозяина. После отлова и доставки животного в приют его проверят на наличие микрочипа, и, получив контактные данные, вернут законному владельцу.

Кроме того, приложение позволяет идентифицировать любое зарегистрированное сельскохозяйственное животное. При наличии ручного сканера или использовании терминала ввода данных (ТСД) ветеринарного врача, это можно сделать в полевых условиях, введя в поисковую строку приложения номер ушной бирки или код электронной метки. Данная функция особенно актуальна при обнаружении бесхозного скота либо для установления подлинного владельца похищенного животного.

В целом портал «Все Звери» объединяет в себе такие функции:

онлайн регистрация и учет животных

онлайн регистрация ветеринарных клиник и кабинетов

подача заявки на отлов гражданами с помощью мобильного приложения «Поиск животного» и контроль ее исполнения

реализация программы ОСВВ через веб-интерфейс и мобильные приложения

контроль эпизоотической ситуации в городах

онлайн статистика и аналитика по количеству бездомных стай, оперативное введение карантинных мероприятий

геопозиционирование животных без владельцев.

В настоящее время система «ЖБВ» действует в Республике Мордовия, Республике Хакассия, Чукотском АО, Камчатском крае, Приморском крае, Иркутской области. Пилотные проекты запущены в Башкортостане, Томске, Бурятии (г. Улан-Удэ) и Республике Саха (г. Алдан).

Система «МДЖ» в качестве пилотного проекта действует в 41 регионе, на портале зарегистрировано свыше 200 ветеринарных учреждений, в системе зарегистрировано и взято на учет около 50 тыс. домашних животных.

Мобильное приложение «Поиск животного» скачали свыше тысячи пользователей.

Фото: пресс-служба парка