Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
63% самарцев гордятся местом своей работы
63% самарцев гордятся местом своей работы
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс
В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс
В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла по "зебре"
В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла по "зебре"
В Самаре легковушка сбила мотоциклиста
В Самаре легковушка сбила мотоциклиста
Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Пари НН»
Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Пари НН»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Понедельник в Центральной России станет последним теплым днем перед похолоданием

5 октября 2024 11:33
155
Понедельник в Центральной России станет последним теплым днем перед похолоданием

Осень постепенно вступает в свои права на Русской равнине. Зарядили дожди, похолодало. Но до прихода циклона в регионе сохранялось настоящее летнее тепло. 

На Русской равнине температура почти всю неделю била рекорды. Такой теплой осени в средней полосе не было давно. На клумбах расцвели розы, гладиолусы и хризантемы. В палисадниках распустился шиповник. Проснулись даже майские жуки! Случаи вылета этих насекомых были отмечены в Белгороде и Коломне.

Из-за дефицита осадков и аномально высокой температуры во многих регионах европейской части России сохраняются высокие классы пожарной опасности. Крупные очаги возгораний образовались в Пензенской области. Дым от лесных пожаров распространился на сотни километров.

Символ осенней засухи 2024 года -- обмелевшее Краснодарское водохранилище. Сейчас оно заполнено лишь на 7,5 %. Впрочем, погода уже начала меняться. Атмосферный фронт подогнал к черноморскому побережью Краснодарского края грозовые тучи. Недалеко от Анапы даже заметили несколько водяных смерчей.

В пятницу дождевые облака добрались до столичного региона. В отдельных районах Москве выпало от 6 до 11 мм осадков, то есть по ведру воды на каждый квадратный метр улиц. Столь нетипичной погоды осенью на Русской равнине история еще не знала. Представьте, например, в Туле за этот период зафиксировали сразу 12 рекордов максимальной температуры. То есть, каждый третий день оказался небывало жарким. Экстремальный перегрев наблюдался так же на севере региона и в Черноземье.

При этом рекордный зной сопровождался столь же рекордной засухой. В Воронеже 56 дней с неба вообще не упало ни капли. Чуть короче период без осадков оказался в Рязани, Саратове и Пензе. Осенью подобного еще не наблюдалось за весь более чем вековой период наблюдений. И даже огненным летом 2010 года дожди на Русской равнине случались чаще.

Но теперь антициклон, удерживавший летнюю погоду в Европейской России, станет отступать в степи Казахстана, а его место в регионе займут атлантические циклоны. Поэтому на Русскую равнину все чаще станут прорываться поля дождевой облачности, несущие с собой более прохладные воздушные массы.

Надо сказать, что в полной мере это арктическое вторжение ощутят жители северной половины Европейской России. На юг региона и в Черноземье продолжит поступать хорошо прогревшийся воздух с Балкан, и поэтому задержится вполне летняя погода. А в начале новой недели этот поток краем зацепит и центр страны, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
182
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
634
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
642
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
555
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
1394
Весь список