Понедельник в Центральной России станет последним теплым днем перед похолоданием

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Осень постепенно вступает в свои права на Русской равнине. Зарядили дожди, похолодало. Но до прихода циклона в регионе сохранялось настоящее летнее тепло.

На Русской равнине температура почти всю неделю била рекорды. Такой теплой осени в средней полосе не было давно. На клумбах расцвели розы, гладиолусы и хризантемы. В палисадниках распустился шиповник. Проснулись даже майские жуки! Случаи вылета этих насекомых были отмечены в Белгороде и Коломне.

Из-за дефицита осадков и аномально высокой температуры во многих регионах европейской части России сохраняются высокие классы пожарной опасности. Крупные очаги возгораний образовались в Пензенской области. Дым от лесных пожаров распространился на сотни километров.

Символ осенней засухи 2024 года -- обмелевшее Краснодарское водохранилище. Сейчас оно заполнено лишь на 7,5 %. Впрочем, погода уже начала меняться. Атмосферный фронт подогнал к черноморскому побережью Краснодарского края грозовые тучи. Недалеко от Анапы даже заметили несколько водяных смерчей.

В пятницу дождевые облака добрались до столичного региона. В отдельных районах Москве выпало от 6 до 11 мм осадков, то есть по ведру воды на каждый квадратный метр улиц. Столь нетипичной погоды осенью на Русской равнине история еще не знала. Представьте, например, в Туле за этот период зафиксировали сразу 12 рекордов максимальной температуры. То есть, каждый третий день оказался небывало жарким. Экстремальный перегрев наблюдался так же на севере региона и в Черноземье.

При этом рекордный зной сопровождался столь же рекордной засухой. В Воронеже 56 дней с неба вообще не упало ни капли. Чуть короче период без осадков оказался в Рязани, Саратове и Пензе. Осенью подобного еще не наблюдалось за весь более чем вековой период наблюдений. И даже огненным летом 2010 года дожди на Русской равнине случались чаще.

Но теперь антициклон, удерживавший летнюю погоду в Европейской России, станет отступать в степи Казахстана, а его место в регионе займут атлантические циклоны. Поэтому на Русскую равнину все чаще станут прорываться поля дождевой облачности, несущие с собой более прохладные воздушные массы.

Надо сказать, что в полной мере это арктическое вторжение ощутят жители северной половины Европейской России. На юг региона и в Черноземье продолжит поступать хорошо прогревшийся воздух с Балкан, и поэтому задержится вполне летняя погода. А в начале новой недели этот поток краем зацепит и центр страны, пишет Смотрим.