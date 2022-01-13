Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии

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Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Поздравляю Вас и всех жителей c Днем Самарской губернии!

Для многих поколений, проживающих в одном из самых крупных и красивых регионов Приволжья, этот праздник - символ единения людей. Самарская область известна в нашей стране и далеко за ее пределами выдающимися достижениями в промышленности и науке, в спорте и творческой деятельности. Уникальные памятники истории и культуры, красивая природа, гостеприимство жителей ежегодно привлекают на берега Волги миллионы туристов. Вы по праву можете гордиться богатыми традициями и достижениями своих предшественников и очень много делаете для того, чтобы будущие поколения были благодарны вам за процветающий и благополучный регион.

Желаю жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых свершений и всего самого доброго!

Полномочный представитель

Президента Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе

И.Комаров.