Половина жителей Самары мечтает об увольнении своего руководителя

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Плохие отношения в коллективе провоцируют у самарцев бессонницу, тревогу и выгорание. Согласно опросу, проведенному Группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательским центром Зарплаты.ру, чаще всего с агрессивным руководством сталкиваются менеджеры по продажам, бухгалтеры и официанты.

Жители Самары рассказали, что нетактичное поведение чаще всего присуще именно руководящим должностям. Самыми "ядовитыми" в коллективе считают начальника отдела (39%) и генерального директора (20%). В большинстве случаев из-за агрессивного поведения руководства сотрудники испытывают психоэмоциональные проблемы: выгорание (51%), тревожное расстройство (32%) и бессонницу (28%). Самарцы считают, что из-за постоянного стресса у них ухудшилось состояние волос и ногтей (19%), появился лишний вес (18%) и аллергическая сыпь на коже (12%).

Больше половины самарцев (54%) уверены, что начнут чувствовать себя лучше лишь после ухода токсичного руководителя из компании. Для каждого третьего (35%) частые премии за достижения уравновесили бы плохие отношения с начальством, а четверти респондентов (26%) достаточно будет получения управленческих полномочий, чтобы влиять на рабочие процессы. В топ-5 способов по снижению градуса токсичности вошли наем корпоративного психолога (15%) и покупка всем сотрудникам ДМС (7%).

«Токсичная обстановка в коллективе – одна из проблем, которая входит в топ-10 причин обращений сотрудников к психологам. По востребованности проблема взаимоотношений в коллективе сотрудников уступает только таким проблемам как межличностные взаимоотношения (18% запросов) и проблема эмоционального выгорания (12%)», — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Профессиями, где сотрудники чаще всего сталкиваются с агрессией, стали менеджеры по продажам (52%), работники бухгалтерий (29%), сотрудники ресторанов быстрого питания (28%). В топ-5 токсичных сфер вошли ритейл (27%) и журналистика (25%). Реже всего сталкиваются с нездоровыми отношениями на работе IT-специалисты — только 2% считают атмосферу в коллективе недружелюбной.

Большинство самарцев (84%) готовы терпеть оскорбительное отношение только за существенное повышение заработной платы. Каждый третий респондент (32%) сообщил, что для этого ему нужна прибавка к зарплате от 20 000 до 50 000 рублей, четверть опрошенных (26%) готовы довольствоваться суммой от 10 000 до 20 000 рублей, а 6% — хотят ежемесячно получать прибавку не менее 100 000 рублей.

Методология

В опросе приняли участие 2 330 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в сентябре 2023 года.