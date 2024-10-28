половина жителей городов России продолжает пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры

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Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за третий квартал 2024 года. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются[1].

В третьем квартале 2024 года подписками[2] на онлайн-кинотеатры пользовались 50% жителей российских городов. Доля изменилась незначительно по сравнению со вторым кварталом (51%). Напомним, что в первом квартале этого года был установлен рекорд по этому показателю (52%). Для сравнения, в третьем квартале 2023 года подписками онлайн-кинотеатров пользовались 45% горожан.

По данным исследования, доля платящих подписчиков в июле-сентябре также почти не изменилась, составив 36% против 37% во втором квартале и рекордных 38% в первом. До 2024 года этот квартальный показатель не превышал 33%.

Кинопоиск остаётся лидером как по общему количеству подписчиков (20,6% горожан), так и по пользователям с платной подпиской (16,1%). Сервис Ростелекома Wink занимает второе место (12,6% подписчиков и 9% платящих подписчиков).

На третьем месте по-прежнему Okko. В третьем квартале подпиской на этот онлайн-кинотеатр пользовались 9,6% горожан, 6,1% платили за неё — это больше, чем кварталом ранее. Во втором квартале 2024 года Okko сместил Иви на четвёртое место по доле подписчиков, а в третьем опередил его и по доле платящих подписчиков. У Иви в третьем квартале — 9,3% подписчиков и 5,9% платящих подписчиков. Пятое место сохраняет за собой KION (8,3% и 5,5% соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень проникновения подписки остаётся стабильным: в третьем квартале ей пользовались 57% жителей этих городов (во втором — 58%). Заметное снижение характерно для других городов-миллионников: в третьем квартале там пользовались подписками 50% жителей по сравнению с 54% во втором квартале.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в июле-сентябре 2024 года. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров: Иви, Кинопоиск, Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, START, Билайн ТВ, KION, Смотрёшка (Мегафон ТВ), Viju.

[1] Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской.

[2] Включая бесплатные и оформленные на пробный период.