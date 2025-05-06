Полиция сможет за сутки получать любые личные данные абонентов российских операторов с сентября

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Минцифры представило проект постановления, согласно которому операторы связи будут обязаны передавать МВД и ФСБ данные об абонентах через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщает iphones.ru со ссылкой на Forbes.

На передачу информации будет уходить не более 24 часов. В перечень входит:

ФИО

дата рождения

место жительства

паспортные данные

дата заключения договора

статус активности в сети

последняя дата использования номера

идентификаторы IMSI и ICCID для юридических лиц

Документ разработан в рамках антимошеннических поправок и может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В Минцифры подчеркивают, что изменения касаются лишь способа передачи данных, а не их объема, и направлены на повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами.

"В реальности предложенный механизм, скорее всего, не будет работать. Даже если заработает, то далеко не все операторы, имеющие лицензии на услуги голосовой связи, подключены к СМЭВ. Более того, если запросы силовых служб будут проходить через СМЭВ, то система просто не выдержит такого наплыва сообщений, она на такие нагрузки не рассчитана", — источник Forbes в Минцифры

Эксперты выражают обеспокоенность отсутствием механизмов контроля за обоснованностью запросов, что может привести к злоупотреблениям и нарушению права на тайну связи. Также отмечается, что внедрение новой системы потребует дополнительных затрат от операторов, что может отразиться на тарифах для потребителей.