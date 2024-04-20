Полиция хочет получить быстрый доступ к счетам и телефонам

МВД России решило распространить неотложные следственные действия на свою работу с операторами сотовой связи, блокирование активов и денежных переводов. Эти и другие чрезвычайные меры направлены на борьбу с дистанционными махинациями, в том числе с использованием телефонов. Однако, как полагают юристы, нововведения не только будут способствовать улучшению работы правоохранителей, но и злоупотреблениям с их стороны, которых можно избежать только благодаря личной ответственности авторов соответствующих постановлений и запросов, пишет Коммерсантъ.

В МВД России сообщили, что специалистами ведомства в рамках поручения правительства разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Российской Федерации».

В частности, законопроектом предлагается дополнить УПК положением, в соответствии с которым операторы, в том числе сотовой связи, осуществляющие переводы денег, будут обязаны по запросам следователей полиции или дознавателей «не позднее трех рабочих дней с момента их поступления» предоставлять информацию по платежам.

Электронные запросы, которые «могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем» указанных операторов, «будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», говорится в документе.

Законодательная инициатива МВД предполагает дополнение УПК ст. 115.2, предусматривающей возможность следователя с согласия его руководителя, а дознавателя с разрешения прокурора в случаях, не терпящих отлагательства, «при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи» и проч. использовались в преступной деятельности, «принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более десяти суток в целях последующего наложения ареста».

Также законопроектом предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов. При этом период предоставления указанной информации не может превышать десяти суток, предшествующих дате вынесения постановления.

Сейчас в УПК действует порядок, в соответствии с которым не терпящие отлагательства действия, в том числе обыски жилья без судебных разрешений, проводятся для предотвращения или пресечения преступлений.

Предлагаемые изменения, отмечают в МВД, направлены на повышение эффективности предварительного расследования. В частности, на сокращение сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, на повышение результативности мер по наложению арестов на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием интернета или средств связи.

«Оперативное рассмотрение запросов банковскими и прочими кредитно-финансовыми учреждениями должно пойти на пользу при расследовании различных мошеннических действий»,— считает адвокат Ярослав Пакулин, с другой стороны отмечая, что сейчас суды «не глядя утверждают в 90% случаев запросы при наличии уголовного дела».

«Инициатива позволит более оперативно реагировать на инциденты, в настоящее время правоохранительные органы не всегда эффективно действуют и теряют драгоценное время на длительные и сложные процедуры,— полагает управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Закон" Дмитрий Стасюк.— Но при этом важно не допускать злоупотребления этими возможностями».

«Сразу возникает вопрос о возмещении ущерба в случае неправомерных действий следователя или дознавателя и их руководителя, санкционировавшего данное мероприятие. Ведь за них расплачивается государство»,— отмечает адвокат Людмила Айвар.

Поэтому, по ее словам, необходимо ставить вопрос о личной ответственности за такие меры следователя и его руководителя.

С другой стороны, полагает председатель Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Марина Ярош, в действующем УПК предусмотрены так называемые неотложные меры, утверждаемые в последующем судебными решениями, и резюмирует: «В связи с этим полагаю данный законопроект избыточным, в большей степени направленным на то, чтобы облегчить труд следственно-оперативных органов, однако мы должны думать и о гарантиях защиты прав граждан».