Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом ветеранов ОВД Новокуйбышевска

Сотрудники ОМВД России по городу Новокуйбышевску организовали трогательную благотворительную акцию для ветеранов органов внутренних дел. Особое внимание полицейские уделили тем, кто нуждается в постоянном уходе и находится на особом контроле ветеранской организации. В мероприятии принял активное участие председатель ветеранской организации ОВД Новокуйбышевска — полковник полиции в отставке Валерий Прокопов.

Праздничную атмосферу создали главные символы Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. В эти сказочные образы перевоплотились ветераны Новокуйбышевского ОВД — майоры милиции в отставке Владимир Микличев и Татьяна Яковлева. С теплотой и искренностью они вручали ветеранам праздничные подарки и желали прежде всего крепкого здоровья и бодрости духа, неугасимой внутренней силы и уверенности в себе, а также счастья, удачи и благополучия в наступающем году.

Такие визиты имеют особую ценность для ветеранов — они не просто получают материальные подарки, но и ощущают искреннюю заботу и признательность со стороны полицейских.

Во время встреч за чашкой чая ветераны делились воспоминаниями о милицейских буднях, рассказывали о профессиональных достижениях и жизненных уроках, передавая молодым коллегам бесценный опыт и мудрость, накопленную за годы службы.

Такие встречи являются примером преемственности поколений и сохранения лучших традиций органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО