«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров

Сотрудники областного гарнизона полиции и представители Общественных советов при территориальных органов внутренних дел продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников социально-реабилитационных центров.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» подполковник полиции Тимур Кинжалеев пришел в гости и поздравил с Новым годом 9-летнюю девочку Алису из приёмной семьи Клявлинского района.

отметил Тимур Якубович: «акция «Полицейский Дед Мороз» уже много лет проводится с целью оказания поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и создания для них атмосферы настоящего новогоднего чуда».

Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району организовали мероприятие поздравили ребят, проживающих в комплексном центре обслуживания населения, где в свою очередь, дети читали стихи, пели песни и рассказывали гостям о своих успехах.

Полицейские вручили мальчикам и девочкам сладкие подарки, пожелали им крепкого здоровья и исполнения всех заветных желаний, а также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на улице в зимнее время, чтобы каникулы прошли без травм и несчастных случаев.

Начальника отдела полиции по г.Октябрьск Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» подполковника полиции Александра Огурцова и члена Общественного совета Павла Ашуркова воспитанники и работники Центра как всегда встретили красочным новогодним представлением с участием сказочных персонажей. Дети с удовольствием демонстрировали гостям подготовленные к новогоднему утреннику выступления – пели песни, рассказывали стихи и танцевали.

Полицейские напомнили о правилах безопасности и призвали ребят хорошо учиться и быть законопослушными.

В завершении мероприятия гости пожелали ребятам исполнения самых заветных желаний и вручили сладкие подарки от «Полицейского Деда Мороза».

Дети выразили благодарность гостям за внимание и поддержку, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО