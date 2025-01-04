«Полицейский Дед Мороз»: похвистневская полиция присоединилась ко Всероссийской акции

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Похвистневская полиция присоединилась ко Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Так сотрудники МО МВД России «Похвистневский» поздравили воспитанников подшефной школы – интерната с. Малый Толкай Похвистневского района. На мероприятие, посвященное самому волшебному празднику в году, к ребятам пришли инспектор отделения по делам несовершеннолетних, начальник отделения Госавтоинспекции и общественники.В рамках встречи сотрудники полиции напомнили школьникам о правилах безопасности в зимний период.

Госавтоинспекторы отметили, что кататься на снегокатах, ледянках и тюбингах можно только в специально отведенных местах, а также рассказали о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках.

Инспектор ПДН в свою очередь обратила внимание на соблюдение правил поведения в общественных местах и призвала ребят не выходить на лед водоемов, ведь простая шалость может стать началом большой трагедии

В продолжение ребята посмотрели красочное новогоднее представление после чего получили сладкие подарки от полицейских и общественного совета при межмуниципальном отделе.

В завершении мероприятия гости пожелали школьникам успешной учебы, счастья и исполнения самых заветных желаний в грядущем году.

Фото: пресс-служба ГАИ СО