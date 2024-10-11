Полицейские в Тольятти рассказали молодым людям об особенностях службы в полиции

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В Самарской области в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением полицейские на постоянной основе проводят встречи с учащимися образовательных учреждений.

Так, в Тольятти на базе одной из городских библиотек города прошла встреча сотрудников полиции со студентами старших курсов колледжа.

В рамках мероприятия заместитель начальника отдела УУПиПДН подполковник полиции Наталья Королева совместно с заместителем председателя Общественного совета Николаем Шаховым рассказали учащимся о перспективах и преимуществах службы в органах внутренних дел.

Сотрудники полиции проинформировали студентов о возможности трудоустройства, уделив особое внимание требованиям, которые предъявляют к кандидатам на службу и рассказав молодым людям о сдаче нормативов по физической подготовке.

Николай Шахов, в свою очередь, рассказал молодым людям о героических поступках сотрудников ОВД и объяснил какими качествами должен обладать полицейский.

В завершение встречи полицейские и общественники раздали студентам памятки с необходимой информацией по трудоустройству в органы внутренних дел, ответили на интересующие вопросы и подчеркнули, что рады видеть на службе неравнодушных, ответственных и принципиальных людей, готовых всегда прийти на помощь.

По словам ребят, знакомство с работой полицейских помогло понять им важность и ответственность службы, благодаря которой в нашей стране обеспечивается покой и безопасность граждан.