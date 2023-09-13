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Полицейские Тольятти задержали мастера одного из акционерных обществ подозреваемого в получении взятки
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Полицейские Тольятти задержали мастера одного из акционерных обществ подозреваемого в получении взятки

13 сентября 2023 17:42
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Общая сумма незаконного вознаграждения составила свыше 150 тысяч рублей.

40-летний мастер одного из акционерных обществ на протяжении двух лет на банковскую карту получал деньги от работников того же производства за покровительство и попустительство на службе, выражающееся в создании видимости исполнения трудовых обязанностей. Общая сумма незаконного вознаграждения составила свыше 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

ГУ МВД СО напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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