Полицейские Самарского региона вручили юным жителям первые паспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские Самарского региона вручили юным жителям первые паспорта

7 мая 2024 10:54
162
Полицейские Самарского региона вручили юным жителям первые паспорта

Вручения главного документа РФ проходят в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России».

Самарские полицейские вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводят торжественные церемонии вручения паспортов Российской Федерации юным жителям нашего региона.

Так, в Тольятти, во время церемонии вручения паспортов, в Администрации Автозаводского района заместитель начальника - начальник отделения по регистрационному учёту населения Наталья Кузнецова поздравила юношей и девушек и отметила, что необходимо с честью нести звание гражданина Российской Федерации. Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов также поздравил ребят с получением главного документа и подчеркнул, что документ дает широкие права, но, в то же время, и устанавливает определенные обязанности, которые необходимо выполнять. 

В здании центральной межпоселенческой библиотеки Сергиевского района начальник отделения по вопросам миграции территориального органа внутренних дел майор полиции Надежда Храмова, вручая подросткам паспорта и сказала, что получение главного документа Российской Федерации – это очень знаковое и важное событие для каждого гражданина страны.

Аналогичное мероприятие прошло в Большечерниговском районе. Заместитель начальника Отдела майора полиции Мансур Салькин, поздравляя юных граждан России с получением паспорта, отметил: «Это новая ступень в жизни каждого из вас, которая вместе с чувством гордости за принадлежность к нашей великой Родине налагает и обязательства по соблюдению Конституции и законодательства Российской Федерации, трудиться на благо государства и общества, всегда ценить и защищать интересы своей страны».

Закончились мероприятия принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем сделали общую фотографию, получив памятные подарки от представителей «Движения первых».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
228
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
158
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
331
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
563
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
335
Весь список