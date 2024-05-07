Полицейские Самарского региона вручили юным жителям первые паспорта

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Вручения главного документа РФ проходят в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России».

Самарские полицейские вместе с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводят торжественные церемонии вручения паспортов Российской Федерации юным жителям нашего региона.

Так, в Тольятти, во время церемонии вручения паспортов, в Администрации Автозаводского района заместитель начальника - начальник отделения по регистрационному учёту населения Наталья Кузнецова поздравила юношей и девушек и отметила, что необходимо с честью нести звание гражданина Российской Федерации. Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов также поздравил ребят с получением главного документа и подчеркнул, что документ дает широкие права, но, в то же время, и устанавливает определенные обязанности, которые необходимо выполнять.

В здании центральной межпоселенческой библиотеки Сергиевского района начальник отделения по вопросам миграции территориального органа внутренних дел майор полиции Надежда Храмова, вручая подросткам паспорта и сказала, что получение главного документа Российской Федерации – это очень знаковое и важное событие для каждого гражданина страны.

Аналогичное мероприятие прошло в Большечерниговском районе. Заместитель начальника Отдела майора полиции Мансур Салькин, поздравляя юных граждан России с получением паспорта, отметил: «Это новая ступень в жизни каждого из вас, которая вместе с чувством гордости за принадлежность к нашей великой Родине налагает и обязательства по соблюдению Конституции и законодательства Российской Федерации, трудиться на благо государства и общества, всегда ценить и защищать интересы своей страны».

Закончились мероприятия принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем сделали общую фотографию, получив памятные подарки от представителей «Движения первых».