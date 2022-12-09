Полицейские региона проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику мошенничества

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Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику мошенничества и повышение правовой грамотности населения. Особое внимание уделяется работе с гражданами пенсионного возраста.

Так, в Самаре сотрудники полиции организовали урок безопасности для пенсионеров, который прошел во Дворце ветеранов. Дознаватель Управления организации дознания ГУ МВД России по Самарской области Виталий Зинкин рассказал о наиболее распространенных способах обмана, а также о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям. Старший лейтенант полиции обратил внимание на то, как не стать жертвами всевозможных гадалок, целителей, телефонных аферистов и людей, притворяющихся социальными работниками.

Полицейский отметил, что основную ставку злоумышленники делают на доверчивость, эмоциональность пожилых граждан. Виталий Викторович рассказал присутствующим, как правильно реагировать на непрошеных визитеров: не открывая двери, поинтересоваться, кто пришел. Если гости представляются госслужащими, необходимо тут же набрать официальный номер этой организации и узнать, с какой целью отправлены сотрудники. Полицейский посоветовал: если пришедшие настаивают, чтобы их впустили в дом, самое правильное – позвонить в полицию. А чтобы не попасться на уловки киберпреступников, Виталий Зинкин рекомендовал не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон, не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять денежные средства на счета, указанные незнакомцами.

В завершение мероприятия пенсионеры поблагодарили гостя за важную и полезную беседу, пообещали быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.

В адрес руководства областного главка полиции поступило письмо от члена комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, которая являлась одним из организаторов семинара по повышению правовой грамотности пенсионеров, с просьбой объявить благодарность дознавателю Управления организации дознания ГУ МВД России по Самарской области старшему лейтенанту полиции Виталию Зинкину за участие в мероприятии. Автор письма особо отметила актуальность озвученной информации и ее профессиональную и интересную подачу, доступность изложения.

Фото: ГУ МВД СО

